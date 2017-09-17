بالصور - توقيع الكشف على 1050 مواطنا في قافلة علاجية بالمنوفية
بالصور - توقيع الكشف على 1050 مواطنا في قافلة علاجية بالمنوفية
12:23 م الأحد 17 سبتمبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، على مدار يومين، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الطرانة مركز السادات، شملت تخصصات باطنة، وجراحة، ورمد، وجلدية، وتنظيم الأسرة، ونساء وتوليد، وأطفال، وأنف وأذن.
ووقعت الحملة الكشف على 1050 من المترددين وصرفت العلاج المجاني لهم، وأخذت عينات تحاليل مختلفة 48 معمل دم، و47 طفيليات و3 آشعة عادية، و31 سونار، وتحويل 3 حالات لمستشفى السادات، ومنوف العام، لعمل اللازم لهم.
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