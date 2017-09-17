أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصر ترحب باستجابة حركتي فتح وحماس لجهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ترحب باستجابة حركتي فتح وحماس لجهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني

12:32 م الأحد 17 سبتمبر 2017

القاهرة – (أ ش أ):

رحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه الوفدان من استجابة للجهود المصرية والتي تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت مصر، استمرار جهودها واتصالاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة القوى الفلسطينية بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية .

أعلنت حركة حماس فجر الأحد أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة التي كان اسمها "اللجنة الإدارية"، ودَعَت حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله إلى القدوم للقطاع لممارسة مهامها، كما اعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت، أنه "استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (..) تعلن حركة حماس: حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة".

رحبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها حازم أبو شنب بإعلان حماس، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.

وقال أبو شنب عبر حسابه على فيسبوك، الأحد، " نرحب ببيان حماس .. ويجب البناء عليه لاستكمال خطوات تسمح بعودة القانون وسيادة حكومة واحدة في كل مناحي الوطن".

هذا المحتوى من

8af1504d9d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأحمد يعلن استئناف حوارات المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس

    أخبار

  • حركة فتح ترحب بحذر بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في غزة

    أخبار

  • هل تنجح مصر هذه المرة في إنجاز المصالحة "الفلسطينية-الفلسطينية"؟

    أخبار

  • وفد حركة فتح يبحث في القاهرة المصالحة الفلسطينية

    أخبار

إعلان

64317ada06.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد