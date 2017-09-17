مصر ترحب باستجابة حركتي فتح وحماس لجهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني

القاهرة – (أ ش أ):

رحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه الوفدان من استجابة للجهود المصرية والتي تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت مصر، استمرار جهودها واتصالاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة القوى الفلسطينية بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية .

أعلنت حركة حماس فجر الأحد أنها حلّت حكومتها في قطاع غزة التي كان اسمها "اللجنة الإدارية"، ودَعَت حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله إلى القدوم للقطاع لممارسة مهامها، كما اعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت، أنه "استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (..) تعلن حركة حماس: حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة".

رحبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها حازم أبو شنب بإعلان حماس، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.

وقال أبو شنب عبر حسابه على فيسبوك، الأحد، " نرحب ببيان حماس .. ويجب البناء عليه لاستكمال خطوات تسمح بعودة القانون وسيادة حكومة واحدة في كل مناحي الوطن".