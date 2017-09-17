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وقف الطائرت والقطارات في جنوب اليابان بسبب إعصار شديد

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مصراوي Masrawy

وقف الطائرت والقطارات في جنوب اليابان بسبب إعصار شديد

12:27 م الأحد 17 سبتمبر 2017

وقف الطائرت والقطارات في جنوب اليابان بسبب إعصار شديد

صورة من الارشيف لاعصار نورو الذي ضرب اليابان الشهر

طوكيو – (أ ف ب):

ضرب إعصار شديد جنوب اليابان الأحد، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية أرغمت السلطات على إلغاء مئات الرحلات ووقف حركة القطارات.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن الإعصار تاليم وصل إلى كيوشو في أقصى جنوب الجزر اليابانية الأربع، مع رياح وصلت سرعتها إلى 162 كلم، محذرة من أمواج ضخمة وفيضانات واحتمال وقوع انزلاقات للتربة.

وتم إلغاء ما لا يقل عن 644 رحلة جوية بحسب قناة "إن إتش كاي" العامة، فيما أعلنت الشركة المحلية للسكك الحديد "جاي آر كيوشو رايلواي" تعليق حركة القطارات على جميع الخطوط الرئيسية في المنطقة.

من المتوقع أن يتوجه الإعصار لاحقا إلى الشمال مع هطول الأمطار على قسم كبير من البلاد ضمنه طوكيو.

وقبل الوصول إلى كيوشو، حل الإعصار على جزر أرخبيل أوكيناوا الصغيرة حيث سجلت مدينة مياكو الأمطار الأكثر غزارة خلال 24 ساعة منذ خمسين عاما.

وتضرب أعاصير اليابان بشكل منتظم، وتسبب الإعصار ليونروك قبل عام بمقتل 22 شخصا، فيما أدى الإعصار نورو الشهر الماضي إلى سقوط قتيلين و51 جريحا.

هذا المحتوى من

AFP

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