"الكمين المزيف".. عثر على كارنيه شرطة فانتحل أعضائه صفة ضباط بالداخلية

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاطلين كونا عصابة بالاشتراك مع هارب لانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين عقب عثورهم على كارنيه ضابط شرطة في الطريق العام بمنطقة السلامن وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الثالث.

التفاصيل بدأت ببلاغ لقسم شرطة السلام ثان من صاحب مكتب عقارات يدعى، أحمد السيد محمد، 33 سنة، بأنه أثناء استقلاله دراجة بخارية تعطلت به بطريق مصر الإسماعيلية بالقرب من سوق العبور فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة فيرنا أجرة بدون لوحات معدنية بالاستيلاء على مبلغ 5000 جنيه بعد إيهامه بأنهم ضباط شرطة وفروا هاربين.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أنس.ع"، 35 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"سعودي.ح"، 24 سنة، عاطل، و"أنطون.أ"، 40 سنة، عاطل.

أعدت الأجهزة الأمنية خطة لضبطهم أسفرت عن ضبط الأول والثاني وبحوزتهم

طبنجة صوت بحوزة المتهم الأول والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكارنيه مزيف، وهاتفين محمول، ومبلغ 350 جنيه، و5 تذاكر هيروين.

وأمام العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما كونا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة.

وأضاف المتهمان أن حيلة النصب بانتحال صفة ضباط شرطة بدرت إلى ذهنهم عقب عثورهم على كارنيه الداخلية في الطريق العام.

وأضاف المتهمان بقيامهم باستبدال اللوحات المعدنية الخاصة بالمتهم الثالث باللوحة المعدنية المضبوطة لارتكاب الوقائع.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة ضبط المتهم الثالث، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.