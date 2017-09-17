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الأحمد يعلن استئناف حوارات المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس

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مصراوي Masrawy

الأحمد يعلن استئناف حوارات المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس

12:20 م الأحد 17 سبتمبر 2017

الأحمد يعلن استئناف حوارات المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس

عزام الأحمد

رام الله - (د ب أ):

أعلن مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة "فتح" عزام الأحمد اليوم الأحد استئناف الحوار مع حركة "حماس" عقب إعلان الأخيرة حل لجنتها الإدارية في غزة.

وقال الأحمد، في بيان من القاهرة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه "سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 5/5/2011".

ولم يحدد الأحمد مواعيد هذه اللقاءات، لكنه ذكر أنها ستهدف إلى "البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له".

ورحب الأحمد بـ"استجابة حماس وإعلانها عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة لممارسة عملها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات".

 

وأكد أن "الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة الغربية".

وكانت حركة حماس أعلنت اليوم حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاعات الحكومية في قطاع غزة قبل عدة أشهر، ودعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً.

وكان وفد من حركة فتح برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد وصل مساء الجمعة إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين للبحث في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وتزامن وصول وفد حركة فتح في وقت تستضيف فيه القاهرة منذ أسبوع وفدا من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وتشكلت حكومة الوفاق من شخصيات مستقلة منتصف عام 2014 بموجب تفاهمات بين فتح وحماس ، لكنها ظلت تشتكى من عدة تمكينها من إدارة الأوضاع في القطاع.

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