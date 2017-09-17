ختام المرحلة الثانية من تدريب القيادات الشابة بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمنيا، عن ختام فعاليات المرحلة الثانية من التدريب على مهارات القيادة وإدارة العاملين للقيادات الشابة بمحافظة المنيا، والذي يهدف إلى خلق صفوف ثانية من القيادات وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم إلى القيام بدورهم المتوقع في المستقبل وتطوير العمل والأداء داخل كافة مؤسسات الدولة.

وقال دكتور رضا فاروق، المنسق العام لمشروع دعم وإصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية ومدير مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، إن ذلك التدريب يأتي ضمن مشروع دعم وإصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية المنفذ من وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومفوضية الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه تم تدريب الشباب على مهارات الاستماع الفعال والتواصل والعمل الجماعي وتشكيل فرق العمل والتخطيط وإدارة الصراعات والنزاعات الإدارية على كافة المستويات الإدارية وإكسابهم مهارات تحفيز العاملين بمؤسسات الدولة كي يزيد إنتاجهم ويتحسن.

وأضاف أن التدريب تم تنفيذه من خلال فريق العمل المحلى بالمحافظة، وتحت إشراف الخبير الهولندي مستر باكر وجان خيرت .