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تخصيص 68 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تخصيص 68 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بالوادي الجديد

12:12 م الأحد 17 سبتمبر 2017

تخصيص 68 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بالوادي الجديد

مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تخصيص 68 مليون جنيه، لرصف الطرق والشوارع الداخلية ومداخل القرى بمراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

وأكد مدير مديرية لطرق والنقل بالمحافظة، المهندس محمد عبدالله إسماعيل، أنه جرى تخصيص 9 ملايين جنيه، لرصف عدة شوارع داخلية بمركز الخارجة، منها رصف طريق عرضي يربط حي البستان، بموقف سيارات الأجرة بحي المروة مع رفع كفاءة شارع جمال عبدالناصر بمدينة الخارجة.

وأضاف محمد، أن المديرية ستتولى رصف طريق دائري بمركز الداخلة، يربط المطار بمدينة موط، حتى قرية القلمون، خارج الزراعات والكتلية السكنية، حتى ربط قريتي الجديدة والموشية بطريق شرق العوينات.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع باقي المراكز الإدارية الثلاثة، حتى يجري تحديد الطرق الأكثر احتياجًا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، إضافة إلى رصف بعض مداخل القرى، على أن تنتهي جميع مشروعات الرصف خلال شهر مايو 2018.

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