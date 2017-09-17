قبل انطلاقه بأيام.. 9 شركات تبهر الجمهور في «أوتوماك فورميلا 2017»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تتجه أنظار جمهور السيارات بقوة خلال الأيام المقبلة إلى قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، حيث تستضيف معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" بنسخته لعام 2017، والتي كانت قد شهدت تأجيلًا من مارس الماضي، بعد إعلان العديد من الشركات العالمية العزوف عن المشاركة، نظرًا لحالة عدم الاستقرار التي مر بها سوق السيارات في مصر خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من إعلان العديد من الشركات المنافسة بقوة في أوتوماك فورميلا، فإن ذلك لم يكن دافعًا لغيرهم للمشاركة، وفي هذا السياق نستعرض أهم الشركات الموجودة رغم عزوفها عن المشاركة في النسخة السابقة من المعرض الدولي..

1- مرسيدس

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية بشكل رسمي مشاركتها في أوتوماك فورميلا بنسخته لهذا العام، لتأتي برفقة شقيقتها العملاقة "BMW"، التي شاركت بقوة في الدورة السابقة، وعرضت سيارتها الخارقة "i8" وسط إعجاب جماهيري بها.

2- BMW

تشارك الشركة الألمانية العملاقة بأحدث إصداراتها من الفئتين الثالثة والسابعة، بالإضافة إلى مجموعة سياراتها الرياضية متعددة الأغراض "X"، حيث تطرح الشركة عددا من أحدث إصداراتها العالمية في أوتوماك فورميلا.

3- ميني

تركز شركة "ميني" على إصدارين بشكل واضح في مشاركتها المتوقعة بالمعرض الدولي "كلوب مان" و"كانتري مان"، بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات الخاصة بالنسخ المختلفة من السيارتين.

4- هيونداي

تشارك عملاقة السوق المصرية، والمتربعة على عرش مبيعاته بكل إصداراتها المعروفة في الشوارع، حيث أعلنت عبر وكيلها "غبور" أنها ستشارك دون طرح أي سيارة جديدة في المعرض الدولي.

5- نيسان

شاهد أيضا

تراهن شركة "نيسان" بشكل رئيسي على النسخة الرياضية من سياراتها "GTR"، حيث تعرضها في أوتوماك فورميلا لهذا العام، برفقة كل من سيارتيها الشهيرتين "سنترا" و"صني".

6- جيلي

تشارك العملاقة الصينية بثلاثة إصدارات معروفة في السوق، وهي "إمجراند 7" و"باندينو" و"إكس باندينو"، وهي السيارات التي تلقى شهرة في الشوارع المصرية بشكل واضح على مدى السنوات الأخيرة.

7- تويوتا

أبهرت الجمهور في النسخة السابقة من المعرض الدولي للسيارات، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن الإصدارات التي ستكشف عنها في أوتوماك فورميلا لهذا العام.

8- فيات

بعد الإعلان عن مشاركتها، ينتظر الجمهور ما الذي ستشكف عنه الشركة الإيطالية في المعرض الدولي، والذي شهد في النسخة الماضية مشاركة قوية لـ"فيات".

9- سوزوكي

تستمر في مشاركتها القوية بالمعرض الدولي، وقد تشهد مشاركتها الإعلان عن نسخ حديثة من إصداراتها الشهيرة وعلى رأسها "سويفت".