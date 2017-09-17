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الأرصاد: طقس الاثنين "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

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الأرصاد: طقس الاثنين "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

12:06 م الأحد 17 سبتمبر 2017

درجات الحرارة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للحرارة شمالًا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا، على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 24 33 

وسط الدلتا 24 33 

الاسكندرية 25 30 

بلطيم 23 30 

مطرح 21 30

السلوم 18 31

سيوة 21 34 

بروسعيد 24 31

دمياط 24 30

العريش 23 32

رفح 22 31

الاسماعيلة 21 34

السويس 22 34

رأس سدر 23 34

نخل 19 32

نويبع 27 34

طابا 21 33

كارتين 16 33

الطور 25 32

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 25 33

الفيوم 25 33

بنى سويف 21 33

المنيا 21 34

اسيوط 21 34

سوهاج 22 35

قنا 23 36

الأقصر 23 36

أسوان 25 38

أبو سمبل 24 37

الوادى الجديد 21 35

شلاتين 25 37

ابو رماد 24 36

راس حدربة 23 35

حلايب 23 34

 

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