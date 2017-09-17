إزالة 393 حالة تعد على 15 فدانا بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة 393 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 15 فدانا و19 قيراطا و16 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس عبدالعاطي صديق، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد بمركز العدوة بمساحة 15 قيراطا وسهمين، و48 حالة تعد بمركز مغاغة بمساحة 4 أفدنة و7 قراريط و7 أسهم، و43 حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و15 قيراطا و9 أسهم، و20 حالة بمركز مطاي بمساحة 14 قيراطا و18 سهما، و101 حالة بسمالوط بمساحة 3 أفدنة و19 قيراطا و19 سهما، و21 حالة بمركز المنيا بمساحة 14 قيراطا و7 أسهم، و57 حالة في أبوقرقاص بمساحة فدان و19 قيراطا و10 أسهم، و 7 حالات بملوي بمساحة 7قيراط و22 سهم، وعدد 31 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 22 قيراطا و12 سهما، بالإضافة إلى 45 حالة إصلاح زراعي بمساحة فدان و3 قراريط و6 سهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.