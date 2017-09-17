بالصور- وزير النقل يتفقد الطريق الواصل بين "الصحراوي" و"الزراعي الغربي" بالأقصر
بالصور- وزير النقل يتفقد الطريق الواصل بين "الصحراوي" و"الزراعي الغربي" بالأقصر
12:11 م الأحد 17 سبتمبر 2017
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الأقصر - محمد محروس:
تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ومحمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، أعمال رصف وتوسعة الطريق العرضي الذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الزراعي، بالقرب من مدينة أرمنت غرب الأقصر، بطول 20 كيلو متر.
وقال وزير النقل، إن أعمال التطوير شملت إعادة رصف الطريق وتوسعته من 8 أمتار إلى 12 مترًا.
كما تفقد الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي بمحافظة الأقصر.
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