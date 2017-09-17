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بالصور.. وصول فوج سياحي إنجليزي للمنطقة الأثرية بـ"أبيدوس" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وصول فوج سياحي إنجليزي للمنطقة الأثرية بـ"أبيدوس" في سوهاج

12:04 م الأحد 17 سبتمبر 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الأحد، وصول فوج سياحي إنجليزي إلى مرسى البلينا السياحي، لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا جنوب المحافظة.

وأوضح عبدالمنعم، أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الوفود السياحية لزيارة المناطق الأثرية، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة، حيث تتمتع المحافظة بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.

وأوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الفوج السياحي وصل إلى مرسى البلينا السياحي ثم قام بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس، وأنه تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتي الأول.

وأضاف "رفاعي" أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، ومديرية أمن سوهاج وشرطة السياحة والآثار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الفوج بمرسى البلينا السياحي.

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