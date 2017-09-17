تحرير 52 قضية تموينية في حملة بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

انتهت حملة مكبرة لمديرية التموين بالمنيا، بالتعاون مع مباحث تموين المحافظة، من ضبط وتحرير 52 قضية تموينية، بينها 4 قضايا لبقالين امتنعوا عن مزاولة نشاط "البقالة التموينية".

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار إحكام الرقابة على المصانع، وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية، والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية، والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين .

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 قضية لتجار لم يعلنوا عن أسعار السلع، و4 قضايا لأربعة تجار لعدم مزاولتهم نشاط "البقالة التموينية"، الحاصلين على تراخيص بمزاولتها، الأمر الذي يترتب عليه حرمان المواطنين من مستحقاتهم في الدعم.

كما تم تحرير 9 قضايا لباعة لم يستخرجوا شهادات صحية، و6 قضايا لإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وقضية واحدة لحالة تجميع سولار وبنزين لبيعها بالسوق السوداء، وقضية لتاجر عرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 23 قضية تموينية في مجال مراقبة المخابز البلدي، وذلك لوجود مخالفات متنوعة، منها 6 قضايا بسبب إنتاج مخابز لخبز غير مطابق للمواصفات، و3 قضايا لعدم نظافة أدوات العجين، و6 قضايا إنتاج لخبز ناقص عن الوزن القانوني، و 8 قضايا لمخالفة مواعيد التشغيل، بما يخالف القرارات والقوانين التموينية .

تحررت محاضر جنح بجميع الوقائع، وتم تحويلها للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.