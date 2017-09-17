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الإسكان: 8371 حاجزاً في "سكن مصر" وسحب 80 ألف كراسة حتى الآن

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مصراوي Masrawy

الإسكان: 8371 حاجزاً في "سكن " وسحب 80 ألف كراسة حتى الآن

11:56 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

سكن مصر

كتبت- ندى الخولي:

تلقى مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا من بنك التعمير والإسكان بشأن حجز مشروع "سكن مصر".

وأفاد التقرير بأن 8371 حاجزًا سددوا مقدمات الحجز، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التى تم سحبها حتى الآن 80854 كراسة.

وأكد مدبولي، رداً على استفسارات عدد من الحاجزين بمشروع "سكن مصر"، أنه سيكون لهم حصة في الأرض المقام عليها العمارات، موضحًا أن سداد مبلغ جدية الحجز، وبيع كراسات الشروط والمواصفات، مستمران حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل، وذلك بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 وحتى 5 مساءً.

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