وزير القوى العاملة يوجه بالاستفادة القصوى من 51 مركزًا للتدريب

كتبت- نورا ممدوح:

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضرورة الاستفادة القصوى من 51 مركزًا للتدريب المهني التابعة للوزارة، ومنها 38 مركزًا ثابتًا، و13 متحركًا على مستوى 27 محافظة، للانتقال بالتدريب نقلة نوعية تواكب التطور التكنولوجي، فضلًا عن فرص العمل المطلوبة داخلياً وخارجياً، من خلال توعية الشباب والمواطنين بالقرى في مختلف المحافظات لتأهيلهم لسوق العمل للحد من البطالة.

ووجه سعفان، في بيان لوزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بالإعلان عن أماكن مراكز التدريب وما تضمن من أقسام، فضلًا عن مواعيد الدورات للتسهيل على الشباب للالتحاق بها.

وقال خالد المصري، وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، إن المديرية يتبعها مركزين للتدريب المهني الأول بالنحال، وعنوانه بجوار ساحة ناصر - قسم النحال - الزقازيق بجوار منطقة التجنيد، وسعته التدريبية 105 متدربين.

وأضاف المصري، أن المهن التي يتم التدريب عليها بهذا المركز تضم توصيلات كهربائية، وإلكترونيات، وإصلاح، وأجهزة الدش والمحمول، والتبريد والتكييف، ولحام المعادن، وميكانيكا سيارات وتشغيل معادن، وتفصيل وحياكة، وصيانة أجهزة منزلية، بالإضافة إلى معمل اللغات والترجمة والحاسب الآلي، وملحق بالأقسام السابقة.

وتابع وكيل الوزارة بالشرقية، أن المركز الثاني يقع في الزقازيق قسم الصيادين خلف كلية التربية النوعية، وهو خاص بالتدريب المهني بالصيادين، والسعة التدريبية بالدورة 45 متدربًا، على مهن التفصيل والحياكة، وأعمال الصاج والألوميتال، وتصاميم اركت ونجارة باب وشباك، ومدة الدورة التدريبية أربعة أشهر، ويتم التأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل خلال فترة التدريب، فضلًا عن الكشف الطبي المجاني على المتدربين، وتوفير الخامات التدريبية للمتدربين من قبل مركز التدريب.

وأشار مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، إلى أنه يتم حالياً تنفيذ دورة بمركز التدريب المهني بالنحال، على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية.