غدًا.. "القومي لحقوق الإنسان" يُكرم الأعمال الفنية لعام 2017
غدًا.. "القومي لحقوق الإنسان" يُكرم الأعمال الفنية لعام 2017
11:48 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
القومي لحقوق الإنسان
كتبت- هاجر حسني:
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، حفلًا لتكريم الأعمال الدرامية المتميزة في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام 2017، غدًا الاثنين، بدار الأوبرا المصرية.
وقال بيان المجلس، الأحد، إنه يشارك في الاحتفالية الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.
ويشهد التكريم، محمد فايق رئيس المجلس، جمال فهمي عضو المجلس ومقرر لجنة الحقوق الثقافية، المخرجة إنعام محمد على رئيس لجنة التحكيم وعدد من أعضاء المجلس.
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