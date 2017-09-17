غدًا.. "القومي لحقوق الإنسان" يُكرم الأعمال الفنية لعام 2017

كتبت- هاجر حسني:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، حفلًا لتكريم الأعمال الدرامية المتميزة في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لعام 2017، غدًا الاثنين، بدار الأوبرا المصرية.

وقال بيان المجلس، الأحد، إنه يشارك في الاحتفالية الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.

ويشهد التكريم، محمد فايق رئيس المجلس، جمال فهمي عضو المجلس ومقرر لجنة الحقوق الثقافية، المخرجة إنعام محمد على رئيس لجنة التحكيم وعدد من أعضاء المجلس.