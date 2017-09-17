بالصور- وزير التعليم العالي يشهد أداء تحية العلم في جامعة حلوان

كتبت- أسماء يحيى:

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في أداء تحية العلم وعزف النشيد الوطني، بجامعة حلوان بحضور رئيس الجامعة، الدكتور ماجد نجم، ولفيف من قيادات الجامعة ولطلاب.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية هي ملتقى ثقافي للشباب الذين يشكلون مستقبل مصر.

يأتي ذلك ضمن فعاليات زيارة الوزير لجامعة حلوان لافتتاح العام الدراسي الجديد بالجامعة، حيث افتتح الوزير، العام الدراسي بجامعتي عين شمس والقاهرة، ومن المقرر أن يفتتح الوزير العام الدراسي بجامعة المنيا، غدا الاثنين.

وحضر الزيارة بعض وزراء التعليم العالي السابقين ورؤساء جامعة حلوان السابقين ورئيس حي حلوان وأعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان والقيادات المحلية ونائب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.