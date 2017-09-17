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صحيفة: الكويت تدعو سفير كوريا الشمالية لمغادرة أراضيها

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مصراوي Masrawy

صحيفة: الكويت تدعو سفير لمغادرة أراضيها

11:40 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

صحيفة: الكويت تدعو سفير كوريا الشمالية لمغادرة أراضيها

الكويت – (أ ش أ):

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن دولة الكويت طلبت من سفير كوريا الشمالية مغادرة أراضيها وتخفيض التمثيل الدبلوماسي للقائم بالأعمال.

وقالت (الأنباء) - في عددها الصادر اليوم الأحد - إنه في خطوة تتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2123 والذي صدر ردا على إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة كشفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الكويتية عن طلب الكويت من سفير جمهورية كوريا الشمالية مغادرة أراضيها وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال.

وأوضحت المصادر - في تصريحات خاصة للصحيفة - أن الخارجية الكويتية أبلغت السفارة بقرارها .. مشيرا إلى أن عدد الدبلوماسيين المسموح لهم بالبقاء على أرض الكويت هو أربعة فقط بمن فيهم القائم بالأعمال.

وعلى صعيد متصل، أكد السفير الكوري الشمالي سوتشانغ سيك الخبر عبر اتصال هاتفي مع الصحيفة أنه "سيغادر الكويت مع باقي الدبلوماسيين الذين شملهم تخفيض مستوى التمثيل بناء على طلب السلطات الكويتية قبل نهاية الشهر الجاري".

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Asha

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