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إزالة 61 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 61 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

11:53 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

إزالة 61 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، 61 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية ريحانة التابعة للوحدة المحلية لقرية بني موسى بمساحة 2 فدان، خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لكافة حالات التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المجلس لا يألوا جهدًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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