إصابة عامل في احتراق سيارة مواد بترولية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب عامل اليوم الأحد، في حريق نشب بسيارة داخل مصنع كيماويات، بناحية الكيلو 104 على الطريق الصحراوي، مركز شرطة وادي النطرون.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، وتبين نشوب الحريق في السيارة رقم "ب ل أ 4261" نقل فنطاس، محملة بكمية من مادة التنر، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحريق عن إصابة "سعيد السيد السيد أحمد" 42 عامًا، عامل بالمصنع ومقيم مدينة النوبارية، بحروق من الدرجة الثانية بالقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج.

بسؤال مسؤول الشؤون القانونية، وأحد العاملين بالمصنع أفادا بأنه أثناء تفريغ الحمولة من فنطاس السيارة المشار إليها إلى عبوات بلاستيكية، تمهيدًا لنقلها بواسطة "كلارك" إلى داخل المصنع نشب الحريق، وأرجعا سبب ذلك إلى احتمالية حدوث شرز بالمُعدة أثناء عملية التفريغ والنقل، وأضافا باحتراق السيارة بالكامل وعدد من العبوات البلاستيكية والكلارك.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.