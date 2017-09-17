أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة عامل في احتراق سيارة مواد بترولية بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة عامل في احتراق سيارة مواد بترولية بالبحيرة

11:45 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

إصابة عامل في احتراق سيارة مواد بترولية بالبحيرة

ارشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب عامل اليوم الأحد، في حريق نشب بسيارة داخل مصنع كيماويات، بناحية الكيلو 104 على الطريق الصحراوي، مركز شرطة وادي النطرون.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، وتبين نشوب الحريق في السيارة رقم "ب ل أ 4261" نقل فنطاس، محملة بكمية من مادة التنر، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحريق عن إصابة "سعيد السيد السيد أحمد" 42 عامًا، عامل بالمصنع ومقيم مدينة النوبارية، بحروق من الدرجة الثانية بالقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج.

بسؤال مسؤول الشؤون القانونية، وأحد العاملين بالمصنع أفادا بأنه أثناء تفريغ الحمولة من فنطاس السيارة المشار إليها إلى عبوات بلاستيكية، تمهيدًا لنقلها بواسطة "كلارك" إلى داخل المصنع نشب الحريق، وأرجعا سبب ذلك إلى احتمالية حدوث شرز بالمُعدة أثناء عملية التفريغ والنقل، وأضافا باحتراق السيارة بالكامل وعدد من العبوات البلاستيكية والكلارك.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • على هامش زيارة وزير النقل.. خروج عربة قطار الألومنيوم بقنا عن القضبان

    أخبار

  • ضبطه في أحضان شقيقته.. السجن 5 سنوات لقاتل صديقه بالشرقية

    أخبار

  • ضبط 12 كيلو ونصف بانجو وهيروين بحوزة 5 تجار مُخدرات بالشرقية (صور)

    أخبار

  • ضبط سائق توك توك بحوزته 1900 قرص مخدر بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

e8bcbb0b19.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري