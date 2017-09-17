موانئ بورسعيد تستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 15 سفينة.

وأشارت في بيان، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات، كما سجل أيضا دخول سفينتين بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات.

وأكدت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.