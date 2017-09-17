بالصور| نموذج محاكاة للسيول على كوبري "مصطفى كامل" بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، نموذج محاكاة مفاجئ للنوات الشديدة بـ"كوبري مصطفى كامل"، من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من تطهير الشنايش وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التجربة نجحت في اختبار طلمبات الرفع أسفل كوبري مصطفى كامل، في إطار التأكد من استعدادات المحافظة وجاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع النوات الشديدة.

وأشار"نافع" إلى أن الكوبري يحتوي على 5 مطابق و11 شنيشة من الناحية البحرية، و2 شنيشة وماسورة تحت الأرض لنقل مياه الأمطار من الناحية القبلية، فضلًا عن محطة تضم 2 طلمبة تصرف 40 لتر في الثانية لكل طلمبة.

وأوضح الدكتور محمد سلطان، محافظ اﻹسكندرية، إن الجهات المعنية أجرت 4 نماذج لمحاكاة النوات الشديدة بأنفاق وكبارى أحياء المنتزه وشرق ووسط، لتلافى أي احتمالات طارئة أثناء النوات الشديدة، وذلك لمنع تكرار أزمة غرق الإسكندرية.

وأكد المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كافة استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي ستستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها.