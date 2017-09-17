ضابطان من حراس محكمة الفيوم ينقذان مواطنا من "التثبيت" على يد مسجل خطر
ضابطان من حراس محكمة الفيوم ينقذان مواطنا من "التثبيت" على يد مسجل خطر
11:33 ص الأحد 17 سبتمبر 2017
مجمع محاكم الفيوم
الفيوم – حسين فتحي:
تمكن حراس محكمة الفيوم من ضبط مسجل خطر أثناء محاولة سرقة مواطن تحت تهديد السلاح الأبيض.
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الشريف رئيس مباحث قسم الترحيلات وتأمين محكمة الفيوم، بقيام كل من الرائدين وائل فرغل وكريم عادل من قوات القسم من ضبط "م. ع. ع. 31 سنة" مسجل شقي خطر، أثناء إيقاف أحمد مصطفى عبدالعاطي 21 سنة قلمشاة، مركز إطسا وهو يقود "ترويسكل" في السادسة من صباح اليوم الأحد، حيث ترك الضابطان خدمتهما وأسرعا نحو استغاثة صاحب الترويسكل على بعد 100 متر خدمتهم، وتمكنا من القبض عليه، أثناء محاولته الهروب، وضبطا بحوزته سلاح أبيض "سكين".
أحيل المتهم لنيابة قسم الفيوم والتي تباشر تحقيقاتها.
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