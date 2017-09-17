ضبط مفرمة بداخلها 2.5 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، صاحب مفرمة لحوم بداخلها 2.5 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة.

كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد، مدير شرطة التموين، مفادها قيام مالك غير مرخصة لفرم اللحوم بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "اللحوم ومصنعاتهما" المعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لطرحها للبيع للجمهور، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبطه وكمية قدرها: 2.500 طن سلع غذائية" مفروم لحوم ـ دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات بدون اية بيانات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.‬