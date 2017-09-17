بالصور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد أجهزة (X. RAY) بمترو الانفاق والسكة الحديد

كتب – فتحي سليمان:

تفقد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية المعينة على إدارتي شرطة السكة الحديد بالقاهرة، وإدارة شرطة مترو الانفاق بمحطتي الشهداء وأنور السادات لمتابعة الحالة الأمنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وفي محطة سكة حديد القاهرة تفقد مساعد الوزير خطة الحماية المدنية والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها والتأكيد على الخدمات باليقظة التامة، وأشرف على محطة سكك حديد القاهرة وتبين انتظام الخدمات الأمنية المعينة ونبه بشدة تفعيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن.

وأكد قاسم على استنفار جميع القوات وحثهم على بذل المزيد من الجهد وإلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم ووجه بضرورة تكثيف وانتشار الخدمات الأمنية النظامية والبحثية بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق احكام الإجراءات التأمينية.

كما تفقد الساحة الخارجية والمداخل والمخارج للوقوف على مدى تأمينها لإحكام السيطرة الأمنية وتفعيل الحرم الامن وقام بالمرور على أرصفة المحطات وتفقد غرف أنظمة كاميرات المراقبة للتأكد من صلاحيتها ومتابعة أدائها ومدى كفاءتها ووجه بالإخطار الفوري عن أية ملاحظات في حينه.

وأمر مدير شرطة النقل بتفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.

وفي محطة مترو الأنفاق تابع مساعد الوزير تشغيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن والتأكد من صلاحيتها وأكد على ضرورة فحص الحقائب والتنبيه بضرورة اليقظة التامة والاخطار الفوري عن أية ملحوظات في حينه وحسن معاملة الجمهور واحترام حقوق الانسان مع مداومة تعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات وتعقيم القطارات قبل قيامها بصفه مستمرة وعقب الانتهاء.

ووجه بضرورة تواجد مجموعات العمل على الثلاث خطوط الرئيسية للمترو داخل القطارات مدعومة بالشرطة النسائية داخل القطارات لتحقيق الانتشار الأمني والتواجد بين الركاب بطول عربات القطار.

وحرص قاسم على التأكيد على المستويات القيادية والإشرافية بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت بما يحقق إحكام إجراءات تأمينها وتوعية القوات وتبصرتهم بالظروف الراهنة والأحداث الجارية وتنمية الوعي والمسئولية لديهم وتوقع الأحداث المفاجأة والاستعداد التام للتعامل معها كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان والـتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.