ضبط صاحب محل بدالة لاستيلائه على 1800 عبوة زيت و 2 طن سكر بشبرا الخيمة

كتب - علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من القبض على صاحب محل بدالة استولى على 1800عبوة زيت و 2 طن سكر في شبرا الخيمة.

وردت معلومات سرية إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة، مفادها قيام مالك محل بدالة تموينية، بمزاولة نشاطه المؤثم قانونًا بالاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، بحيازة وتخزين كميات كبيرة من السلع التموينية (السكر، وزيت الطعام ) المخصص ربطًا على البطاقات التموينية بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعرها بالأسواق متخذا في ذلك مخزن سري غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة اول للاتجار بها بالسوق السوداء، محققاً من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.

عقب تقينين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية قدرها 2 طن سكر تمويني مدون عليها (بلدنا) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، 1800 عبوة زيت تمويني مدون عليها (كهرمان) مخصص ربطا على البطاقات التموينية.

وقام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.