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تعرف على أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم

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تعرف على أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم تعرف على أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم

التحرير

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استقرت الدولار اليوم بالبنك المركزي وفقًا لآخر تعاملات له أمس، مسجلاً 17.71 جنيه للبيع و17.61 جنيه للشراء.

وسجل الدولار بالبنك الأهلي وبنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامى أعلى سعر اليوم بـ17.73جنيه للبيع، و17.63 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى.

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك العربي بـ17.67 للبيع، و17.57 للشراء.

وسجل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وبنك بلوم ومصرف أبو ظبي الإسلامى وبنك المشرق والبنك المصرى الخليجى 17.72 للبيع، و17.62 للشراء.

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العملات الأجنبية:

كما شهدت باقي العملات الأجنبية استقرارا ملحوظًا فى الأسعار اليوم، ليسجل اليورو 21.02 للبيع، و20.89 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترلينى 23.65 جنيه للبيع، و23.51 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.31 جنيه للبيع، و18.20 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.98 جنيه للبيع، و15.88 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.70 جنيه للبيع، و2.68 جنيه للشراء.

العملات العربية:

وسجل الريال السعودى نحو 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.79 جنيه للبيع، و58.36 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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التحرير

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