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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

المدينة: الصغرى - العظمى
القاهرة 24 33
وسط الدلتا 24 33
الإسكندرية 25 30
بلطيم 23 30
مطروح 21 30
السلوم 18 31
سيوة 21 34
بورسعيد 24 31
دمياط 24 30
العريش 23 32
رفح 22 31
الإسماعيلية 21 34
السويس 22 34
رأس سدر 23 34
نخل 19 32
نويبع 27 34
طابا 21 33
كاترين 16 33
الطور 25 32
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 36
مرسى علم 25 33
الفيوم 25 33
بني سويف 21 33
المنيا 21 34
أسيوط 21 34
سوهاج 22 35
قنا 23 36
الأقصر 23 36
أسوان 25 38
أبو سمبل 24 37
الوادي الجديد 21 35
شلاتين 25 37
أبو رماد 24 36
رأس حدربة 23 35
حلايب 23 34

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