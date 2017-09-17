محافظ قنا: 179 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للعام المالي 2017-2018

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا: إنه "تم اعتماد الخطه الاستثمارية للعام المالي 2017/ 2018 والتي بلغت 980. 179مليون جنيه منها 62.02 مليون جنيه لرصف الطرق و 75.065 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الو حدات المحليه و32.523 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، و 34.710 مليون جنيه لتحسين البيئه و10.480 مليون للامن والإطفاء والمرور و650 ألف جنيه للاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا، و 550 ألف جنيه للمعديات والأنفاق".

وأضاف "الهجان" أن الربع الأول من الخطه الحالية والبالغ قيمتها 15.980 مليون جنيه متاح للإنفاق منه على المشروعات الخدمية.

وأكد أن الخطه السابقه للعام المالى 2016/ 2017 تم تنفيذها بنسبة 99. 99 % حيث بلغت 187.345مليون جنيه تم من خلالها الانتهاء من مبنى الوحدة المحلية لمركز قنا وافتتاحه.

شاهد أيضا

وتابع المحافظ أنه تم استكمال مبنى المرور بقفط والذي يخدم 500 ألف مواطن من أبناء مركزي قوص ونقاده واستكمال مبنى الخدمات الجماهيرية بفرشوط وكورنيش النيل بقوص واستكمال المركز التكنولوجي بقفط ونقاده وشراء 8 سيارات أبراج إنارة و19 سياره قلاب لجمع القمامه و11 سيارة لري الأشجار و30 سياره مكبس حموله 20 طن لأعمال النظافة بقنا وقوص ونجع حمادى وعدد 25 تغطيه لترع ومصارف.

ووجه محافظ قنا بضرورة متابعه التوقيتات للبدء والتنفيذ والانتهاء من المشروعات لتقديم خدماتها للمواطنين.