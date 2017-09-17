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السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 72 للأمم المتحدة

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السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 72 للأمم المتحدة السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 72 للأمم المتحدة

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وصل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد بمقر المنظمة بنيويورك في الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري.

ويلقي السيسي بيان أمام الجمعية العامة، الذي سيستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس سيشارك في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وسيلقي بيان مصر أمام القمة، الذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة فى قوات حفظ السلام، إذ شاركت مصر في 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

كما يتضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، سعيًا للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام.

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وسيشارك السيسي في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا، الذي تنظمه الأمم المتحدة، سعيًا لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس لنيويورك ستشهد نشاطا مكثفا على المستوى الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، ومن المنتظر أن يعقد الرئيس لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال في إطار غرفة التجارة الأمريكية، فضلاً عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إذ سيستعرض الرئيس الجهود والإنجازات التي تحققها مصر على الصعيد التنموي، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، فضلا عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمجتمع الأعمال الأمريكي المشاركة فيها.

ويضم جدول أعمال زيارة الرئيس لنيويورك لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء تطورات الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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