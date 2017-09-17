مصيلحي يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الاتحاد السكندري

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قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري الأسبق، إنه سيعقد جلسة مع الدكتور محمود مشالي، رئيس النادي الحالي، من أجل حسم الموقف قبل الانتخابات المقبلة.

وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لبرنامج "استاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة أنه سيعقد جلسة غدا مع مشالي لبحث مسألة ترشحه في الانتخابات المقبلة للفريق السكندري.

وأوضح مصيلحي أنه تربطه علاقة جيدة بمشالي وأن الاحترام والود هما السائدان بين الطرفين، لافتا إلى أن ما يهمه هو خدمة الاتحاد، سواء كان موجودا داخل المجلس أو خارجه.

وأشار إلى أن الجلسة بينه وبين مشالي ستكون للاتفاق على خدمة النادي واتخاذ القرار الأفضل والأنسب لمساعدة الاتحاد.