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اليوم.. الزمالك يصطدم بالداخلية بطموحات جديدة

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اليوم.. الزمالك يصطدم بالداخلية بطموحات جديدة اليوم.. الزمالك يصطدم بالداخلية بطموحات جديدة

التحرير

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تقام فى تمام الثامنة والربع مساء اليوم، مباراة ونظيره الداخلية، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.
الزمالك بطموحات جديدة تحت قيادة مدربه الجديد المونتينجرى نيبوشا، يسعى للفوز الأول بالدوري العام، عقب سقوطه فى فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي بمباراة الأسبوع الأول، بهدف لكل فريق، وينتظر جماهير القلعة البيضاء، انطلاقة قوية للاعبين خلال تلك المباراة، لاكتساب الثقة، وللعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ويغيب عن الفريق الأبيض كل من محمد إبراهيم وأيمن حفني ومحمد رمضان وعلي جبر وأشيمبونج للإصابة، وعلاء الشبلي لتأخر وصول البطاقة الدولية، وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا وصلاح عاشور وأحمد كابوريا ومحمد الشامي وأحمد رفعت لأسباب فنية.
ومن المتوقع أن يبدا الزمالك بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوى
خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد مجدى - مؤيد العجان
الوسط: أحمد داوودا - محمد أشرف "روقة" - عبد الله جمعة - أحمد مدبولي - أحمد كابوريا 
الهجوم: كاسونجو

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والداخلية بقيادة علاء عبد العال، يسعى لخطف الأنظار، والفوز بثلاث نقاط غالية، على حساب الزمالك، بعد تعادل فى الجولة الأولى أمام بتروجت.

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التحرير

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