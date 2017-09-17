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«ميرور»: ماني على رادار برشلونة وريال مدريد

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«ميرور»: ماني على رادار برشلونة وريال مدريد «ميرور»: ماني على رادار برشلونة وريال مدريد

التحرير

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن رغبة عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع نجم ليفربول ساديو ماني.

ويبدو أن ليفربول سيعاني كثيرًا من أجل الاحتفاظ بخدمات نجومه، وذلك بعدما أبقى على فيليب كوتينيو هذا الصيف بصعوبة شديدة، بعد رفض إدارة الريدز 4 عروض رسمية من العملاق الكتالوني لضم اللاعب البرازيلي، وصلت إلى 138 مليون إسترليني.

ويعد ماني من أهم لاعبي ليفربول رفقة كوتينيو، وبفضل العروض المميزة التي يقدمها ماني، يرغب برشلونة في الحصول على خدماته بدلًا من التعاقد مع زميله في الفريق كوتينيو.

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وانضم اللاعب السنغالي البالغ من العمر 25 عامًا لصفوف ليفربول الموسم الماضي قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 11,8 مليون إسترليني فقط لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رغبة برشلونة في التعاقد مع ماني تمثل كابوسًا كبيرًا لكوتينيو الذي يخشى أن يتبدد حلمه في الانتقال إلى ملعب الكامب نو.

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التحرير

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