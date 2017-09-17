«سكواكا»: صلاح صفقة ليفربول الرابحة

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سقط ليفربول مجددًا في الدوري الإنجليزي وذلك بعد تعادله على ملعبه أمام بيرنلي بهدف لكل فريق، وذلك بعد خسارة الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، والتعادل في دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد بنتيجة 2-2 مع إشبيلية.

وواصل ليفربول معاناته الدائمة أمام الفرق التي توجد خارج الستة الكبار في المواسم الماضية، وبدوره استعرض موقع "سكواكا" 5 ملامح من سقوط الريدز في السطور التالية كالآتي:

1- عودة باهتة لكوتينيو

بعدما مر فيليب كوتينيو بميركاتو صيفي صعب للغاية أراد من خلاله الانتقال إلى نادي برشلونة ورفض ليفربول 4 عروض رسمية لإتمام تلك الصفقة، خاض اللاعب البرازيلي أول مباراة له مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

واستقبلت جماهير ليفربول نجم الفريق بصورة طيبة للغاية، إلا أنه عاد ليقدم أداء باهتا من جديد كما فعل أمام إشبيلية، حيث لم يخلق سوى 4 فرص وسدد 7 كرات لم تذهب أي منها تجاه المرمى قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني.

2- مركز تشان الجديد

فضل يورجين كلوب إراحة لاعبه جوردان هندرسون ليوظف لاعبه إيمري تشان في مركز الارتكاز على الرغم من تقديم الدولي الألماني مستوى مميزا منذ بداية الموسم عند تقديمه مهام "بوكس تو بوكس".

وعلى الرغم من عدم زيادة تشان كثيرًا إلى الأمام بسبب متطلبات مركزه، فإن العديد من الكرات الطولية كانت مؤثرة وأتى من واحدة منها هدف التعادل، كما قدم تشان مستوى دفاعيا طيبا للغاية من خلال الفوز بـ38% من الثنائيات الهوائية واستخلص الكرة مرتين، ولكنه يحتاج إلى تطوير "التاكلينج" بعد تسببه في 3 مخالفات لبيرنلي سبب وصوله المتأخر.

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3- بيرنلي الضيف الثقيل

بات بيرنلي من أكثر الفرق التي تسبب إزعاجًا للكبار عند رحيلها بعيدا عن ملعبها، وذلك بعد الفوز على حامل اللقب تشيلسي 3-2 والتعادل مع توتنهام 1-1 والتعادل مع ليفربول بنفس النتيجة.

وواصل بيرنلي سجله المميز خارج ملعبه هذا الموسم، على الرغم من أن هدف سكوت أرفيلد في الدقيقة 27 زرع الأمل في نفوس جماهيره في تحقيق الفوز على ملعب الأنفيلد للمرة الأولى منذ 43 عاما.

واللافت للنظر أنه طوال الموسم الماضي لم يحقق بيرنلي سوى فوز وحيد خارج ملعبه وكان على حساب كريستال بالاس، ولم يحصد الفريق خارج ملعبه سوى 7 نقاط فقط طوال الموسم، وبعد مرور 5 جولات هذا الموسم، تمكن الفريق من جني 5 نقاط حتى الآن خارج الديار.

4- صلاح الصفقة الرابحة

يؤكد محمد صلاح مباراة بعد مباراة أنه الصفقة الرابحة لليفربول هذا الموسم بعد انتقاله من روما مقابل 34 مليون إسترليني، وبعدما قضى صلاح أوقاتا صعبة في الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي منذ 3 أعوام، عاد هذا الموسم ليظهر جودته العالية.

وتمكن صلاح في التسجيل في المباراة الأولى أمام واتفورد وقدم مستوى مميزا في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام هوفنهايم، وهيمن على مباراة أرسنال بالكامل، وكان كابوسًا لنيكولاس أوتاميندي في مباراة مانشستر سيتي، وأنقذ ليفربول في مباراة أمس، ليؤكد أنه أخطر لاعبي الريدز هذا الموسم.