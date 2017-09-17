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دفاعها عن بطلة «ركبني المرجيحة» ونصيحتها لـ«بيومي».. تصريحات مثيرة لـ«إيمي»

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حلت الفنانة إيمي سمير غانم، ضيفة على برنامج "بيومي أفندي"، المعروض على "" وكشفت الكثير عن بدايتها الفنية وأسرارها العائلية، ونرصد أبرز ما جاء في الحلقة خلال التقرير التالى..

أشبه والدي في «الهلس»

قالت إيمي إنها استفادت من شهرة والدها سمير غانم في أيام المدرسة فقط، مشيرة إلى أنها تشبه والدها في "الهلس"، بينما شقيقتها دنيا ورثت عنه تقليد الأصوات والغناء.

الكلاب والحمير

قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إنها تحب الحيوانات للغاية، خاصة الكلاب والحمير، مشيرة إلى أن الكثير من الناس يعتقدون أن الموضوع تافه، لكن الكلاب مهمة للغاية في حياتها. 

وتابعت: "ممكن أعتذر عن التصوير عشان كلبتي تعبانة، ومش كلبتي أنا بس، كلبة أي حد تاني".

نصيحة إيمي لـ«بيومي فؤاد»

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نصحت "إيمي" الممثل بيومي فؤاد، مقدم البرنامج بإبعاد ابنتيه عن دخول المجال الفني، بينما يمكن أن يدخل ابنه هذا المجال الشاق، واصفة المجال الفني بالمهنة المرهقة للبنات، وخاصة هي، بعكس أختها دنيا التي تعشق الفن، ولا تستاء من عناء التصوير أو إعادة المشاهد أكثر من مرة.

أبناء الفنانين

كشفت إيمي أن أول مشاهدها مع الفنان بيومي فؤاد كان من خلال فيلم "سيما على بابا" ومن ثم تعاونا في الكثير من الأعمال. وبالحديث عن الوسط الفني وعمل أبناء الفنانين به، قالت البعض قد يدخل الوسط بالكوسة والبعض الآخر يكون الأمر "عادي" بالنسبة لهم، وقالت: "منهم من يكمل طريقه في عالم الفن والبعض الآخر يتوقف لأسباب مختلفة".

عملها خارج الوسط الفني 
وبسؤال "فؤاد" عن ماذا كانت ستفعل إن لم تعمل بمجال الفن، قالت: "ماكنتش هاشتغل كنت هاقعد في البيت، ولكن في طفولتي فكرت أن أكون مخرجة".
وتابعت: "فكرت في تقديم برنامج على الرغم من العروض التي قدمت لي ولكن لم أجد شيئا يشبه شخصيتي وأتمنى تقديم برنامج".

ركبني المرجيحة

دافعت "إيمي" عن "دالي حسن" مغنية "ركبني المرجيحة" التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه طبقة صوتها الطبيعي، قائلة: "ربنا خلقها كده، أنا باتكلم بالطبقة ديه في البيت، وفرحت لما لاقيت صوت كده".

 

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