ثريا فخري.. تزوجت ثلاث مرات ولقبت بأشهر «دادة» في السينما

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كثير من النجوم الذين ظهروا على الشاشة ميزتهم أدوارهم أكثر من أسمائهم، فالفنانة ثريا فخري لا يعرف الكثيرون اسمها، ومع ذلك يدركون تماما أنها الدادة الأشهر في تاريخ السينما المصرية، والتي حصلت على اللقب بسبب براعتها في تأدية هذا الدور.

لم يكن دور الدادة أهم ما يميز ثريا فخري فقط؛ وإنما ضحكتها وخفة ظلها وحضورها المميز كانت جميعها أسبابًا في تميزها وشهرتها، حيث استطاعت أن تأسر بها قلوب الجمهور.

ولدت ثريا فخري لأسرة متوسطة الحال في مدينة زحلة اللبنانية في عام 1914، وكان والدها يعمل تاجرا للقماش، ثم عانى من ظروف مادية قاسية اضطرته إلى السفر إلى مدينة الإسكندرية، وكانت وقتها في الـ25 من عمرها، ودخلت عالم الفن من أوسع أبوابه وبدأت مسيرتها الفنية من فيلم "العزيمة" في عام 1939، وشاركت في عدد من الفرق الفنية الشهيرة وقتها، مثل فرقة الفنان الراحل "علي الكسار".



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ثريا فخري أدت دور الدادة في عدد من الأفلام، من أبرزها دور "الدادة حليمة" في فيلم "الشموع السوداء"، وقامت بنفس الدور أيضا في فيلم "أغلى من حياتي" و"موعد مع السعادة" وغيرها، كما برعت كذلك في دور الأم الحنون، مثل فيلم "أم رتيبة" و"السوق السوداء"، ولعبت كذلك دور المرأة الأرستقراطية في أعمال أخرى، حتى بلغ رصيدها الفني أكثر من 54 فيلما و32 مسرحية.

وتزوجت الفنانة ثريا فخري ثلاث مرات، كانت الأولى من محاسب الفنانين "محمد توفيق" ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل آخر يدعى "نبيل دسوقي" وتوفي بمرض خبيث بعد زواج دام لـ10 سنوات، وتزوجت بعده من الفنان فؤاد فهيم، وعاشت معه لمدة 7 سنوات حتى توفي وترك لها ثروة طائلة، وفي 17 سبتمبر عام 1965 رحلت عن عمر ناهز 51 عامًا.