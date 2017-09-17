أذّن في الأمم المتحدة وشجع «السادات» ابنته على الغناء.. 15 معلومة عن الحصري

التحرير

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صوت معتدل، طيب السمع، فلا يشطح إلى طبقة "الجواب" ولا يدنو إلى طبقة "القرار"، يعشق مقام "النهاوند"، تستطيع أن تميز صوته بين عشرات القرّاء، فلا تمل من سماعه، وتجد فيه ضالتك إذا اختلفت مع أحدهم حول طريقة نطق تلك الآية أو ذاك، وكيف لا وهو صاحب أول تسجيل كامل للمصحف المرتل بصوته، والذي ذاع صيته فحلّ ضيفًا على قصور الملوك والأمراء، يتلو آيات الذكر الحكيم، وينشر رسالة حرص على مواصلتها حتى بعد وفاته.

وفي التقرير التالي، يرصد "التحرير-لايف" 15 معلومة عن حياة شيخ عموم المقارئ، وصاحب المصحف المرتل، القارئ محمود خليل الحصري.

1- وُلد في 17 سبتمبر عام 1917 بقرية شبرا النملة، مركز طنطا، محافظة الغربية، رأى والده في المنام أنه يحمل عنقود عنب يتدلى من ظهره، يأكل منه الناس ويقولون "الله"، فأخبره شيخ الجامع أنه سيرزق بولد وعليه أن يحّفظه القرآن، لأنه سيكون صالحًا، وسيطرب الناس لسماعه ويقولون "الله".

2- بدأ حفظ القرآن من عمر 4 سنوات، وانتهى من حفظه وهو في العاشرة، وفق ما قاله هو في تسجيل نادر بصوته، ثم تعمق في تجويده حتى بلوغ سن الثانية عشر، ليلتحق بعد ذلك للدراسة بالأزهر.

3- أنهى دراسته الأزهرية، ثم تذهب إلى المسجد الأحمدي في طنطا للتزود بالعلوم الدينية والشرعية، وتخصّص في تجويد القرآن الكريم، وحصل على شهادة في القراءات العشر، ثم عُيّن قارئًا للمسجد الأحمدي في عام 1950، وانتقل قارئًا لمسجد الحسين في 1955.

4- تقدم لامتحان إذاعة القرآن الكريم في عام 1944، وكان ترتيبه الأول من بين المتقدمين، فكان ذلك بداية معرفة الجمهور به عبر الأثير.

5- عُيّن مفتشًا للمقارئ في عام 1957، ثم وكيلًا لها في 1959، ثم مصححًا للمصاحف بالأزهر في 1960 ضمن لجنة القرآن والحديث بمجمع البحوثالإسلامية.

6- أصدر الرئيس جمال عبد الناصر في 1960 قرارًا جمهوريًا بتعيينه شيخ عموم المقارئ، وفي نفس الوقت اختارته وزارة الأوقاف مستشارًا فنيًا لشئون القرآن الكريم.

7- انتشرت بعض النسخ المحرفة للمصاحف في عام 1960، وتم تشكيل لجنة لتسجيل أول مصحف مرتل، وطلبت من مشايخ القرّاء تقديم مظاريف مغلقة تحتوي على قيمة المبلغ المطلوب للقيام بتلك المهمة، لكن اللجنة فوجئت بمظروف الشيخ محمود الحصري يقول فيه: "لا أتقاضى أجرًا عن تسجيل المصحف"، وبالفعل سجل "الحصري" المصحف المرتل كاملًا بصوته في عام 1961، وظلت إذاعة القرآن الكريم تبث تلاوته فقط لمدة 10 سنوات متتالية.

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8- ذاع صيته بشكل واسع، وسافر في رحلات إلى جميع البلدان الإسلامية، لدرجة أن الجماهير الماليزية حملت سيارته وهو بداخلها، كما أرسلت له المملكة العربية السعودية طائرة خاصة لأخذه من أجل ضبط الأجهزة الصوتية في الحرم المكي على طبقة صوته، كما صرح أحد أبنائه في فيلم وثائقي على قناة "الفجر".

9- يعد الشيخ الحصري أول من رتل القرآن الكريم داخل مقر الكونجرس الأمريكي، ما دفع الرئيس جيمي كارتر إلى طلب نسخة المصحف المرتل منه، كما رفع الآذان بصوته لأول مرة في مقر هيئة الأمم المتحدة، بجانب ترتيله للقرآن بقاعة الملوك والرؤساء الكبرى بلندن أثناء زيارته لإنجلترا.

10- أسلم على صوته 10 فرنسيين أثناء زيارته لباريس في عام 1965، وفي أمريكا قام بتلقين الشهادة لثمانية عشر شخصًا بين رجال ونساء ليعلنوا إسلامهم على يديه.

11- بجانب ترتيل القرآن، حاضر في عدد من الجامعات المصرية والإسلامية والعربية عن علوم القرآن، وله مؤلفات عديدة منها "أحكام قراءة القرآن الكريم"، و"النهج الجديد في علم التجويد"، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية من الطبقة الأولى عام 1967.

12- تزوج عام 1938م، وكان يحرص على تحفيظ أبنائه القرآن، ويكافئهم بقرش صاغ عن كل سطر يحفظونه، ثم ارتفعت المكافأة إلى 15 قرشًا عام 1960 حينما تحسنت أحواله المادية، لتصل إلى 10 جنيهات نظير حفظ الجزء الواحد، إلى أن حفظ كل أبنائه ذكورًا وإناثًا القرآن الكريم كاملاً.

13- احترفت ابنته "إفراج" الشهيرة بـ "ياسمين الخيام"، الغناء بعد أن اكتشفت صوتها بالصدفة السيدة جيهان السادات، في حفلة بالبهو الفرعوني داخل مقر مجلس الأمة "مجلس النواب الآن"، والتي كانت تعمل فيه "إفراج"، لتعجب بصوتها وتنقله إلى الرئيس الراحل أنور السادات، الذي أعجب به هو الآخر، وكلف أكاديمية الفنون بالاهتمام بها، فقامت الدنيا ولم تقعد وتعرض والدها الشيخ الحصري إلى حملة هجوم شرسة، رغم أنه لم يكن موافقًا على ذلك الأمر، وتم وضع اسم ابنته على قوائم اغتيالات جماعة التكفير والهجرة آنذاك، وقيل إن الشيخ الحصري دخل غرفة الإنعاش بإحدى المستشفيات لحزنه على خروج ابنته عن طوعه وهو لا يملك من أمرها شيء، لكنها اعتزلت الغناء فيما بعد وتفرغت للعمل الخيري والدعوة الإسلامية.

14- روت ياسمين في إحدى لقاءاتها الإعلامية أن أبيها عندما كان يمر بسيارته على شجرة معينة، كان يدنو مترجلًا أمامها ثم يعاود ركوب السيارة بعد ذلك، والسبب في ذلك أن تلك الشجرة هي التي اختتم تحت ظلها حفظ القرآن الكريم، والذي اشترى فيما بعد قطعة الأرض تلك وأقام عليها معهدًا أزهريًا، ومسجدًا في قريته.

15- اشتد عليه مرض القلب الذي كان يعاني منه بعد عودته من رحلة من السعودية عام 1980، ونقل إلى معهد القلب، إلا أن حالته تحسنت وعاد إلى البيت، لكن بعد أدائه صلاة العشاء يوم 24 نوفمبر من العام ذاته، فاضت روحه إلى بارئها، بعد أن أوصى بثلث ثروته لخدمة القرآن الكريم، وهو ما تم بالفعل عن طريق بناء مسجد ودار الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، والذي يعد منارة لتحفيظ القرآن، وخدمة أهله، وفقًا لوصيته.