الجيش السوري يكثف عملياته ضد داعش في دير الزور

دمشق – (أ ش أ):

كثفت وحدات الجيش السوري عملياتها لمواجهة تجمعات ومحاور تحرك تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، وتمكنت من تأمين مطار المدينة.

وأفاد مصدر عسكري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية، اليوم بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها في مطاردة إرهابيي تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي ودمرت آخر تجمعات وتحصينات التنظيم في محيط قرية الجفرة.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن "تأمين محيط مطار دير الزور بشكل كامل والقضاء على العديد من عناصر داعش وتدمير أسلحتهم".

وذكرت الوكالة أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء نفذت عملية نوعية ضد تنظيم داعش سيطرت خلالها على تلة الكرية في محيط قرية الجفرة شمال المطار وسط فرار جماعي بين إرهابيي التنظيم باتجاه منطقة حويجة صكر.

وكانت وحدات من الجيش استعادت أمس السيطرة على قريتى المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة بها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في إنجاز جديد من شأنه تعزيز نطاق الأمان حول قرية الجفرة والمطار العسكري.

في سياق متصل، نفت وزارة الدفاع الروسية استهدافها قوات سوريا الديمقراطية في ضواحي دير الزور شمال سوريا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحفي نقلتة وكالة سبوتنيك، أنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى قصف قوات سوريا الديمقراطية، مشددا على إستحالة حدوث هذا الأمر.

ويأتي هذا ردا علي اتهامات وجهتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لموسكو امس بأن طائرات روسية قصفت مواقع بشرق نهر الفرات قرب دير الزور رغم علمها بوجود قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن ومستشارين للتحالف بالمنطقة.

واعلنت قيادة مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية إصابة 6 من مقاتليها جراء ضربات جوية استهدفت المنطقة الصناعية قرب دير الزور