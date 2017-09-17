تأجيل محاكمة كهربائي وعامل قتلا سائقا بشركة غاز لجلسة 21 نوفمبر

كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة 19 جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة كهربائي وعامل بشركة الغاز، لاتهامهما بقتل عبد المفيد محمد، سائق بشركة غاز، وذلك بعد شنقه وإلقاء جثته بترعة المريوطية، بهدف سرقة سيارته المحملة بأسطوانات غاز، وذلك لجلسة 21 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل أبو المال، وبعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار ومحمود البيومي وسكرتارية سمير رزق.

تعود أحداث القضية لتلقى مركز شرطة الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة ملقاة بترعة المريوطية في ظروف غامضة، وبعد انتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، تم تكثيف التحرى والبحث عن الجناة، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث "عبد العزيز.أ.ح"، عامل بشركة الغاز بالقطامية، و"حسانين. س.ح"، كهربائي، وأعدا مخططا لقتل المجني عليه بهدف سرقة السيارة التي يقودها ومحملة بأسطوانات غاز، ومملوكة لإحدى الشركات