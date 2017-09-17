ضبط 56 ألف جهاز وعبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 56748 جهاز وعبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي.

كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، تفيد بحيازة بعض أصحاب المحلات غير المرخصة، كميات من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر) وغير خاضعة لأي تحليل طبي من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالأسواق، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة والاقتصاد القومي لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وبالفحص تم ضبط 56748 جهاز وعبوة مستلزمات طبية (جهاز قياس سكر ــ جهاز قياس الضغط ــ سرنجات ــ حفاضات لكبار السن) دون مستندات "مجهولة المصدر" غير مسجلة بوزارة الصحة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق