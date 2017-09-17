وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس عمداء جامعة حلوان بعد افتتاح العام الجديد

كتبت- أسماء يحيى:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بمجلس عمداء جامعة حلوان بعد افتتاحه للعام الدراسي الجديد 2017- 2018.

واستقبل طلاب الجوالة والتربية العسكرية الوزير بالأعلام والموسيقة الوطنية وسط ترحيب من قيادات جامعة حلوان بالوزير.

وحضر الزيارة بعض وزراء التعليم العالي السابقين، ورؤساء جامعة حلوان السابقين ورئيس حي حلوان وأعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان بينهم مصطفى بكري، والقيادات المحلية ونائب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

من جانبه، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة في أول أيام الدراسة، رفعت العلم الوطني ونظمت طابور العام "طابور الهتاف"، وذلك وفق تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار التي أصدرها للجامعات خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات.