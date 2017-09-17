أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس عمداء جامعة حلوان بعد افتتاح العام الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس عمداء جامعة حلوان بعد افتتاح العام الجديد

11:25 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي يجتمع بمجلس عمداء جامعة حلوان بعد افتتاح العام الجديد

كتبت- أسماء يحيى:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بمجلس عمداء جامعة حلوان بعد افتتاحه للعام الدراسي الجديد 2017- 2018.

واستقبل طلاب الجوالة والتربية العسكرية الوزير بالأعلام والموسيقة الوطنية وسط ترحيب من قيادات جامعة حلوان بالوزير.

وحضر الزيارة بعض وزراء التعليم العالي السابقين، ورؤساء جامعة حلوان السابقين ورئيس حي حلوان وأعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان بينهم مصطفى بكري، والقيادات المحلية ونائب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

من جانبه، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة في أول أيام الدراسة، رفعت العلم الوطني ونظمت طابور العام "طابور الهتاف"، وذلك وفق تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار التي أصدرها للجامعات خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- وزير التعليم العالي يشهد أداء تحية العلم في جامعة حلوان

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي الجديد بجامعة حلوان

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يلعب "تنس طاولة" مع "الخشت" ويتحدى طالب في "الريست"

    أخبار

  • وزير التعليم العالي: الإعلان عن الأنشطة الطلابية منذ بداية العام الدراسي

    أخبار

إعلان

939c5366a3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري