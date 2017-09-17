أخبار عاجلة

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تهشم سور كوبري أكتوبر نتيجة تصادم سيارتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تهشم سور كوبري أكتوبر نتيجة تصادم سيارتين

11:21 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    441ed506b2.jpg

  • عرض 4 صورة

    4db0fff24b.jpg

  • عرض 4 صورة

    de919c7332.jpg

  • عرض 4 صورة

    d906660bd8.jpg

إعادة الألبوم

العامة للمرور تناشد الجماهير الالتزام بخطوط السير قبل وبعد مباراة الأهلي والترجي(صور)

الألبوم التالى

العامة للمرور تناشد الجماهير الالتزام بخطوط السير قبل وبعد مباراة

كتب – فتحي سليمان:

وقع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري أكتوبر، قبل نزلة الشهيد عبدالمنعم رياض دون وقوع إصابات، اليوم الأحد، مما تسبب في سقوط جزء من سور الكوبرى وحدوث كثافات في اتجاه الجيزة.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية، ودفعت بأوناش لرفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية.

وشهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد، كثافات متحركة للسيارات على معظم شوارع وميادين القاهرة الكبرى؛ وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وظهرت معدلات سير طبيعية في القاهرة على كافة المحاور على مستوي المدينة وجميع الطرق تسير بصورة عادية فيما عدا شارع صلاح سالم وأعلى كوبري أكتوبر الذي ظهرت به كثافات متوسطة في الاتجاهين وكورنيش النيل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبري أكتوبر اتجاه مدينة نصر

    أخبار

  • حركة المرور: كثافات بصلاح سالم وأمام ماسبيرو والمنيل وأكتوبر والهرم

    أخبار

  • حركة المرور... سيولة في الحركة بمحاور القاهرة والجيزة

    أخبار

  • حركة المرور.. سيولة مرورية بكافة المحاور وإغلاق جزئي لكوبري اكتوبر

    أخبار

إعلان

aa75de06a8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري