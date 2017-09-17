بالصور.. تهشم سور كوبري أكتوبر نتيجة تصادم سيارتين

كتب – فتحي سليمان:

وقع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري أكتوبر، قبل نزلة الشهيد عبدالمنعم رياض دون وقوع إصابات، اليوم الأحد، مما تسبب في سقوط جزء من سور الكوبرى وحدوث كثافات في اتجاه الجيزة.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية، ودفعت بأوناش لرفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية.

وشهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد، كثافات متحركة للسيارات على معظم شوارع وميادين القاهرة الكبرى؛ وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.

وظهرت معدلات سير طبيعية في القاهرة على كافة المحاور على مستوي المدينة وجميع الطرق تسير بصورة عادية فيما عدا شارع صلاح سالم وأعلى كوبري أكتوبر الذي ظهرت به كثافات متوسطة في الاتجاهين وكورنيش النيل.