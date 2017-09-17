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تأجيل محاكمة المتهمين في "أحداث شغب عين شمس" لـ10 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة المتهمين في "أحداث شغب عين شمس" لـ10 أكتوبر

11:20 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين في إعادة محاكمة متهمين صدر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، بتهمة التورط في أحداث عين شمس بالقضية رقم 17200 كلى شرق القاهرة لسنة 2016 لجلسة 10 أكتوبر.

واتهمت النيابة العامة، كل من "رامى.م.م" طالب و"محمد.إ.م" طاهى"وعمرو.ح.ح "عامل دليفرى" بأنهما فى 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون كونوا عصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولت فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان الغرض من تجمعهم بث الرعب في نفوس الناس والسكان والأهالي وتعريض حياتهم للخطر، وذلك لانتمائهم السياس، وأفكارهم ومعتقداتهم، فضلا عن ارتكابهم جريمة التخريب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين استعراض القوة والعنف وقتل الطفل مصطفى خالد محمد رياض وصهيب محمد أحمد بكير ومحمد أحمد عبد السلام الزهيري، والشروع في قتل الطفل فتحي أشرف فتحي إسماعيل وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخائر.

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