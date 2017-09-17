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استعدادات بمجلس الدولة لاستقبال العام القضائي الجديد وانعقاد الجمعيات العمومية

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مصراوي Masrawy

استعدادات بمجلس الدولة لاستقبال العام القضائي الجديد وانعقاد الجمعيات العمومية

11:11 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

استعدادات بمجلس الدولة لاستقبال العام القضائي الجديد وانعقاد الجمعيات العمومية

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

يستعد مجلس الدولة لاستقبال العام القضائي الجديد، من النواحي الإدارية، وتجهيز القاعات وغرف المداولة، وبدأ مستشاري مجلس الدولة في الاستعداد للعام الجديد، والإعداد للجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة بالمجلس، والمقرر لها جلسات 23 سبتمبر لعقد الجمعية العمومية للمحاكم الادارية العليا برئاسة المستشار احمد ابو العزم، وجلسة ٢٤ سبتمبر لعقد الجمعية الخاصة بمحاكم القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، وجلسة 25 سبتمبر لعقد الجمعية العمومية لمحاكم الادارية والتأديبية برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا.

وتنهى الجمعيات العمومية للمحاكم جلساتها بتوزيع العمل الداخلي وأماكن المستشارين في الدوائر المختلفة الخاصة بكل محكمة ويطلق عليها " الحركة القضائية الداخلية"، ثم يعقب ذلك صدور الحركة الداخلية لهيئة مفوضين الدولة والتي تصدر بناءً على توزيع الدوائر بالمحاكم المختلفة، ويكون صدور تلك الحركة بقرار من رئيس مجلس الدولة، بناء على عرض المستشار فايز شكري رئيس هيئه مفوضي الدولة، عقب انتهاء الجمعيات العمومية الثلاث للمحاكم، وينتهي كل ذلك قبل العام الجديد.

كما يبدأ العمل بالمكتب الذي أنشائه رئيس المجلس لخدمة المستشارين المحالين للمعاش، وهو المعني بكافة الشئون الشخصية للمستشارين المحالين للتقاعد، فيعتبر همزه وصل بينهم وبين المجلس تقديرًا للعطاء والجهد المبذول طوال فترة العمل.

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