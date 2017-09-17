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التعاون الإسلامي تبحث في نيويورك تطورات القضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

التعاون الإسلامي تبحث في نيويورك تطورات القضية الفلسطينية

11:08 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

التعاون الإسلامي تبحث في نيويورك تطورات القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب أ):

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً عدداً من الاجتماعات في نيويورك على هامش انعقاد اجتماع الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة, حيث يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة اجتماعاً تنسيقياً لبحث القضايا التي تهم المنظمة على أجندة الدورة الحالية للأمم المتحدة، في حين ستعقد اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين اجتماعاً لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية .

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب مقرا لها في بيان لها اليوم الأحد، إن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين سيترأس اجتماعاً دولياً رفيع المستوى لدعم اللاجئين الفلسطينيين .

من جهة أخرى سيُعقد اجتماع وزاري لفريق الاتصال المعني بأقلية الروهينجا المسلمة التي تتعرض للاضطهاد والتشريد والتطهير العرقي في ميانمار منذ سنوات، وتفاقم الوضع في الأسابيع الماضية مما تسبب في فرار أكثر من 300 ألف من أبناء الروهينجا إلى بنجلاديش .

وسيعقد الأمين العام الدكتور العثيمين مع عدد من الرؤساء والوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء وغير الدول الأعضاء لقاءات ثنائية ، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك , بالإضافة إلى مشاركته والوفد المرافق له من كبار المسؤولين في المنظمة في افتتاح الدورة والعديد من الاجتماعات والأنشطة المنعقدة على هامشها حول قضايا إقليمية ودولية مهمة .

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