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تدخلت لفض مشاجرة.. عاطل يعتدي على سيدة ويتسبب في إجهاضها بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

تدخلت لفض مشاجرة.. عاطل يعتدي على سيدة ويتسبب في إجهاضها بالقليوبية

11:06 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

تدخلت لفض مشاجرة.. عاطل يعتدي على سيدة ويتسبب في إجهاضها بالقليوبية

مستشفى طوخ المركزي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تسبب عاطل فى إجهاض سيدة حامل بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ، بعد أن تعدى عليها خلال تدخلها لفض مشاجرة بينه وبين شقيقتها، وتم حجز المجني عليها بمستشفى طوخ المركزي وتولت النيابة التحقيق.

ودلت تحريات مباحث طوخ إلى أن "سارة. س" 27 سنة، ربة منزل، تدخلت لفض مشاجرة بين شقيقتها وشقيق زوجها المدعو "رضا. م" 36 عاما "عاطل"، بعد نشوب مشادة بينهما، فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتها بنزيف وإجهاضها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وتكثف أجهزة البحث جهودها لضبط المتهم.

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