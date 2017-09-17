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بالصور.. إزالة 60 محلا دون ترخيص بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 60 محلا دون ترخيص بأسوان

11:04 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

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أسوان- إيهاب عمران:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالاشتراك مع مباحث أسوان، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات والعشوائيات بشارع السوق، وتمكنت الحملة من إزالة 60 محلا بدون ترخيص وصادر بشأنها قرارات إخلاء وإزالة بمنطقة السوق وسط مدينة دراو.

وقال إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، إن عملية الإزالة التي تمت اليوم تعد من أكبر حملات الإزالة التي تمت في مدينة ومركز دراو.

ولفت إلى أن هذه المحلات التي تم إزالتها اليوم هي محلات عشوائية وبدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة منذ خمس سنوات تقريبا، وأضاف أن هذه المحلات كانت تستولي عليها جمعيات أهلية وتؤجرها للمواطنين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، إلى أن هذه المحلات منشأة بالطوب والصاج والمواسير وكانت تمثل بؤرة خطورة على الأهالي بمدينة دراو .

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