وصول 70 طرد معدات إلى ميناء سفاجا لصالح مصنع كيما أسوان

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الزيتيات اليوم الأحد، السفينة "ارزوجاز" وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف أن ميناء سفاجا استقبل السفينة ABB FELINA ، وعلى متنها 70 طرد معدات بوزن 157 طنًا قادمة من اليابان لصالح توكيل "نوسكو" ضمن مستلزمات تجهيز مصنع كيما أسوان.

وقال ملاك يوسف في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن اللواء مهندس هشام أبوسنة رئيس الهيئة شدد على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع المجتمع المينائي لتيسير كافة الإجراءات من التداول وإنهاء الإجراءات لسرعة الإفراج عن الشحنة ولتدعيم وتنمية المنطقة الصناعية جنوب الوادي.

وفي سياق آخر وصلت الميناء العبارة القاهرة مساء أمس وعلى متنها 4 ركاب فقط و3 شاحنات.

وغادرت 4 سفن وعبارات اليوم وهي القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس، الحرية وعلى متنها 2218 راكبا و201 شاحنة و81 سيارة.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 532 راكبًا و4 برادات و4 تريلات و2 سيارة و2 باص جيت.