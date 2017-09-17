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بالفيديو.. ظهور زرافات بيضاء في كينيا

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مصراوي Masrawy

.. ظهور زرافات بيضاء في كينيا

11:00 ص الأحد 17 سبتمبر 2017

بالفيديو.. ظهور زرافات بيضاء في كينيا

ظهور زرافات بيضاء في كينيا


كتب - مصراوي:

التقط أفراد الحراسة في إحدى المحميات الكينية، مقطع أظهر زرافات نادرة تتجول في محمية شمالي شرق البلاد.

وأظهر الفيديو الزرافات بلون أبيض اكتسبته نتيجة التعرض لطفرات وراثية، بحسب موقع " اليوم".

وأصيبت الزرافات التي تمكن حراس المحمية من تصويرها بمرض البهاق الذي يؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي للون البشرة.

ويذكر أن زرافات بيضاء شوهدت لأول مرة العام 2016 في تنزانيا، ويبدو أنها انتقلت الآن إلى كينيا. 

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مصراوي Masrawy

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