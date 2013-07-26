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بدء مسيرة أحزاب القوى الإسلامية بسوهاج لتأييد الرئيس المعزول

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بدء مسيرة أحزاب القوى الإسلامية بسوهاج لتأييد الرئيس المعزول بدء مسيرة أحزاب القوى الإسلامية بسوهاج لتأييد الرئيس المعزول

انطلقت منذ قليل المسيرة التى نظمها التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وحزب الحرية والعدالة والقوى الإسلامية تحت مسمى "مليونية الفرقان"، وذلك لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك بعد صلاة الجمعة.

وبدأ التجمع من 5 مساجد بالمحافظة وهى أنصار السنة، والصحابة، والتوحيد، والخلافة، والشهيد عبد المنعم رياض، والتقوا جميعا بميدان الثقافة أكبر ميادين سوهاج، وجابت شوارع الحميات والـ15 والجمهورية وشارع التحرير، فيما ردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة للرئيس المعزول مستخدمين ميكروفونات السيارات ومكبرات الصوت.

وكان بعض المتظاهرين قد قرروا أمس الاعتصام والمبيت فى ميدان الثقافة ونصبوا الخيام استعدادا لمليونية اليوم بالتزامن مع مليونية رابعة العدوية، وشارك فى المسيرة حزب "الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والوسط، والفضيلة، والراية، والشعب الجديد، والوطن".

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مصر 365